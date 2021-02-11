Роскомнадзор начнет штрафовать соцсети за привлечение детей на митинги

Москва, 11 февраля. Протоколы об административных правонарушениях в отношении соцсетей за привлечение несовершеннолетних к участию в незаконных акциях Роскомнадзор начнет составлять с 11 февраля.

Представитель ведомства заявил РИА Новости, что нарушения выявлены в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вместе с тем подобные призывы были обнаружены в видеосервисе YouTube и мессенджере Telegram.

По итогам незаконных протестных акций 23 и 31 января, Роскомнадзор выявил 2,5 тыс. постов в соцсетях с призывами несовершеннолетних к участию в них. По требованию ведомства вся агитация подобного рода была удалена.