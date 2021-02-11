«Аталанта» обыграла «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии

Бергамо, 11 февраля. Футбольный клуб «Аталанта» после победы над «Наполи» в финале Кубка Италии встретится с туринским «Ювентусом».

Ответная полуфинальная встреча закончилась победой «Аталанты» со счетом 3:1. Матч прошел в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», пишет RT.

Счет открыл на десятой минуте нападающий хозяев Дуван Сапата. Спустя шесть минут партнер Сапаты хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество «Аталанты». На 53-й минуте матча нападающий неаполитанцев Ирвин Лосано сократил отставание. Однако на 78-й минуте Пессина оформил дубль, поставив точку в матче.

Ранее состоялась первая полуфинальная встреча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Матч закончился нулевой ничьей, но, благодаря победе туринцев в первом матче, они вышли в финал соревнования.