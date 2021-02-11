Волшебное состояние под названием беременность погружает женщину в особый мир, наполненный приятными волнениями и трепетными ожиданиями чуда. Причем не так уж важно, какого по счету малыша она ждет: едва ли можно настолько «привыкнуть» к своему «интересному положению», чтобы каждый раз по-новому не переживать всю присущую ему гамму чувств. Тем более, что каждая новая неделя беременности если и не приносит будущей маме новые ощущения, то уж точно наделена своими характерными особенностями, связанными с ростом и развитием будущего малыша. ФАН продолжает серию публикаций, посвященных неделям беременности, и сегодня наш постоянный эксперт — кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова — рассказывает о том, как проходит 9-я неделя.

Когда начинается 9-я акушерская неделя беременности и каковы ее характерные особенности?

Срок 9 недель беременности — это именно то время, когда акушеры уже могут назвать развивающийся зародыш полноценным плодом. Внутри женщины уже находится не эмбрион, а самый настоящий внутриутробный ребенок, пусть все еще и очень маленький. Это начало третьего триместра беременности, и можно с уверенностью сказать, что практически треть долгого и интересного пути к счастливому материнству пройдена. Впрочем, в самом начале девятой недели малыш все еще несколько напоминает гороховый стручок или запятую, поскольку он еще не избавился от «хвостика», свойственного человеку в эмбриональный период развития. Активно «разгибаясь» в течение всей этой недели, плод очень старается поскорее приобрести «человеческий» облик и вскоре окончательно перестает напоминать головастика.

«Главное отличие девятой недели состоит в том, что в этот период происходит формирование нервной системы малыша, — рассказывает Мария Прохорова. — В первую очередь это касается его головного мозга. Формируется такая важная структура, как мозжечок, появляются первые рефлексы, необходимые для будущей самостоятельной жизни малыша — такие, как глотание и сосание. Кроме этого, происходит разделение головного мозга на два полушария и формирование первых извилин».

Яркое развитие структур мозжечка приводит и к тому, что у будущего ребенка появляются первые попытки более активных скоординированных движений: именно это также относится к характерным признакам девятой недели.

9 недель беременности: что происходит с плодом, как он выглядит и как развивается в целом?

Продолжая разговор об особенностях формирования малыша на девятой неделе беременности, можно отметить существенные изменения его конечностей: пальчики, ладошки и стопочки ребенка приобретают более характерные «взрослые» черты. Ясно и четко на девятой неделе прослушивается и сердцебиение ребенка — от 120 до 140 ударов в минуту. Плод уже различим в полости матки и окружен со всех сторон амниотической жидкостью.

Также в этот период происходит закладка молочных зубов крохи, мало-помалу формируется и совершенствуется иммунная система, закладываются лимфатические узлы. Впрочем, несмотря на такое активное развитие, плод все еще очень мал. Его рост в девять недель доктор уже может определить во время ультразвуковой диагностики: так называемый копчико-теменной размер ребенка, в среднем, укладывается в промежуток значений от 22-25 и максимум до 30 мм. При этом, средний вес плода в этот период составляет приблизительно 4-5 граммов. Вот почему его уже упомянутые первые активные движения руками и ногами, как правило, все еще остаются для будущей мамы незамеченными.

Какие изменения происходят с будущей мамой на 9-й неделе?

На этом сроке у женщины возможна небольшая прибавка в весе, это связано с тем, что умный организм, следуя «приказу» гормона прогестерона, принялся запасать впрок жир, который в период беременности является важным источником энергии как для женского организма, так и для растущего малыша.

Впрочем, визуально девять недель беременности как на фото, так и для окружающих людей, все еще остаются незаметными, поэтому скрыть свое интересное положение от посторонних глаз еще возможно. Более того, если на более раннем сроке беременности у женщины отмечался токсикоз, то в этот период вес может даже слегка снизиться.

Для периода девяти недель также характерны традиционные «причуды» беременных — например, уже ставшее «классикой» желание немедленно скушать кусочек мела или какой-либо пищевой продукт, крайне нелюбимый в обычной жизни.

Могут ли у беременной на сроке 9 недель все еще отмечаться перепады настроения и токсикоз?

Токсикоз на девятой неделе все еще может присутствовать, но это необязательно. Если он все еще достаточно силен, то хорошая новость состоит в том, что терпеть женщине осталось недолго, ведь, как правило, ближе к 12-13 неделе беременности эти мучительные симптомы отступают окончательно. Также порой на этом сроке женщина испытывает вздутие живота: как правило, это происходит либо после приема пищи либо ближе к вечеру.

«Стоит сказать, что на этом этапе женщина становится и более чувствительной к ароматам, что также может спровоцировать приступы токсикоза. Даже привычные запахи могут вызывать у будущей мамочки неординарную реакцию. Плюс классические моменты, характерные для более ранних недель: то есть, переменчивость настроения, плаксивость, различные эмоциональные реакции — так называемая эмоциональная лабильность — отмечаются в период состояния беременности. И, в любом случае, все это обусловлено гормональными изменениями в женском организме, — добавляет Мария Прохорова.

«Тянет» поясницу или болит низ живота на 9-й неделе беременности: нормально ли это?

По словам нашего эксперта, в этот период никаких болевых или тянущих ощущений в животе женщины в норме происходить не должно, равно как ощущений давления и любого другого дискомфорта. Поэтому если у беременной неожиданно появляются какие-либо характерные симптомы — например, тянущие боли внизу живота, похожие на приближающейся менструации, резкие острые колющие боли или же выделения из половых путей, обильные либо наделенные каким-либо нехарактерным цветом, то стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Возможна ли замершая беременность на 9-й неделе?

Варианты замершей беременности на сроке девяти недель возможны, однако все же данный диагноз должен поставить специалист по ультразвуковой диагностике, ведь такое состояние определяется отсутствием сердцебиения у плода.

УЗИ и другие обследования на девятой неделе беременности

На сроке девяти недель женщина, как правило, доходит до женской консультации, если ранее по каким-либо причинам не успела это сделать, и после визуального осмотра доктор назначает ей классические варианты обследования беременной. На этой неделе также можно проводить ультразвуковое исследование, особенно если женщина не делала его ранее. В ходе УЗИ-диагностики девятой недели беременности врач определит сердцебиение малыша, что поможет исключить уже упомянутую замершую беременность, а также количество плодов в матке, их размеры и другие параметры, позволяющие судить о правильном развитии плода. А если позволят обстоятельства и технологии, то специалист может показать будущей маме и первые движения крохи, которые, как мы уже говорили, она пока не может почувствовать.

Какие выделения на данном сроке являются нормальными, а какие могут свидетельствовать о нарушениях течения беременности?

«Любые светлые слизистые выделения, не сопровождающиеся болями внизу живота, являются нормой, — говорит Мария Прохорова. — Если же у женщины появляются выделения творожистого характера, сопровождающиеся зудом, или любые выделения, изменившие цвет в сторону коричневого, бордового, алого, то нужно обязательно обратиться к врачу».

Как защитить себя от простуды и инфекций во время беременности?

Безусловно, одной из наилучших мер профилактики простудных и инфекционных заболеваний, особенно при нестабильной эпидемиологической обстановке, для беременной женщины является избегание мест большого скопления людей.

«Кроме того, с профилактической точки зрения полезно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим сна и отдыха, употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витамина С, а также выполнять механическое промывание носа и носовых путей соляными растворами после посещения мест большого скопления людей», — добавляет наш эксперт.

Насколько рискованно для малыша, если мама заболеет на этом сроке?

Незначительное повышение температуры на девятой неделе беременности при отсутствии симптомов простуды и других заболеваний не должно приводить в волнение будущих мам, ведь это явление связано с активной гормональной перестройкой организма и началом усиленного функционирования всех его систем. Также в начале девятой недели нередко отмечается возникновение насморка, который не имеет никакого отношения к простудным и другим заболеваниям. Это так называемый физиологический ринит беременных — отек слизистых по причине накопления в организме жидкости, которое в некоторых случаях и приводит к нарушению носового дыхания. Это тоже относится к последствиям деятельности прогестерона, поэтому подобный насморк ничем не нужно лечить. Если же к подъему температуры и легкому насморку примешиваются боль в горле, ломота в теле, кашель и т. д., то следует безотлагательно обратиться к врачу и, конечно же, ни в коем случае не заниматься самолечением. Тем более, что некоторые лекарственные препараты в период беременности строго противопоказаны.

«В целом же, любые инфекционные моменты на ранних сроках беременности нежелательны, поэтому мы, врачи-гинекологи, стараемся по возможности убедить женщин как можно более аккуратно и внимательно относиться к своему охранительному режиму, — заключает Мария Прохорова.

Что можно и нельзя женщине на сроке 9 недель?

На девятой неделе, равно как и на протяжении всей беременности, женщине нельзя поздно ложиться спать: желательно соблюдать привычный режим дня — то есть, обеспечить подъемы в соответствии с биологическими ритмами и отходить ко сну не позднее 22:30. Что касается такого момента, как интимная жизнь, то решение о ее допустимости или запрете принимает лечащий врач. Также индивидуально обсуждается интенсивность и характер физических нагрузок в период вынашивания будущего малыша.

Как следует питаться на 9 неделе беременности?

Безусловно, пищевой рацион беременной женщины существенно отличается от меню обычного человека, который может без особого ущерба для здоровья позволить себе фаст-фуд, газировку и прочие популярные «вредности». Питание будущей мамы должно быть полноценным, сбалансированным и регулярным, несмотря на то, что некоторые теряют аппетит из-за проявлений токсикоза. Нельзя допускать приступов голода, это может лишить и ребенка и будущую мать необходимых питательных веществ. Однако и переедание также является крайностью: вопреки распространенному мнению, питаться «за двоих» женщине не только не нужно, но и опасно.