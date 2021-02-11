Юрист Капштык перечислил способы снижения размера алиментов

Москва, 11 февраля. Разведенный отец может претендовать на уменьшение выплат на ребенка, если у него еще появились дети, в том числе усыновленные.

Суд может удовлетворить иск мужчины и в том случае, если у того на иждивении оказались пожилые нетрудоспособные родители, заявил юрист и судебный эксперт Юрий Капштык. Поводом для пересмотра условий выплаты алиментов может стать инвалидность плательщика или трудоустройство ребенка.

«Тем не менее нужно понимать, что если устройство ребенка на работу было вынужденной мерой из-за недостатка денег, то это не станет основанием для снижения алиментов», — пояснил юрист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил мужчинам, уклоняющимся от выплаты алиментов, присваивать статус гомосексуалистов. Таким людям необходимо запрещать учиться, лечиться и выезжать за границу.