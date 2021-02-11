Употребление кофе помогает снизить риск сердечной недостаточности

Денвер, 11 февраля. Регулярное потребление кофе оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом заявили американские ученые из университета Колорадо.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что одна чашка кофе в день способствует снижению риска сердечной недостаточности примерно до 12%. При этом у людей, выпивающих в течение суток несколько чашек этого напитка, угроза сердечных болезней понижается на 30%.

По мнению американских исследователей, полное отсутствие кофеина в организме человека может вызвать негативные последствия. Специалисты советуют употреблять кофе без сахара и прочих добавок. В таком случае он может стать отличным дополнением к здоровой диете.

Ученые выявили еще одно полезное свойство кофе. Специалисты пришли к выводу, что чашка кофе может поспособствовать крепкому и здоровому сну.