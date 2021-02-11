Поклонники заживо «похоронили» друга Лазарева Малиновского

Москва, 11 февраля. Фанаты прощаются с певцом Алексом Малиновским, оставляя на его странице в Instagram трогательные сообщения. Только вот друг Сергея Лазарева «живее всех живых».

Малиновский был крайне удивлен, увидев в комментариях на своей странице большое количество скорбных комментариев по поводу его собственной смерти. Ошарашенный артист с юмором отнесся к ситуации, после того, как разобрался, откуда взялись некрологи на его странице.

«Мне со вчерашнего пишут R.I.P в комментариях. Думаю: «Что за идиоты?! Чтоб руки у вас отсохли за такие комментарии», — рассказал в сторис музыкант. — А сегодня захожу в Интернет, в новости, а там СМИ пишут, что меня похоронили. У нас, конечно, умеют писать заголовки. Не, ребят, я вот — живее всех живых! Хрен дождетесь!».

Первые сообщения о якобы смерти автора хита Сергея Лазарева «Я не могу молчать» появились в Сети еще месяц назад. Кто распустил этот слух неизвестно. Последние два года артист не появляется на сцене и занялся сетевым маркетингом.

Малиновский вместе со своим другом Лазаревым около месяца провел на Бали. Приятели выкладывали фото и видео из одинаковых мест, это стало причиной распространения слухов о романтических отношениях между мужчинами.

В начале января сообщалось, что Сергей и Алекс арендовали общую виллу на Бали, но так и не смогли на ней уединиться. Помешали им прозрачные стены комнат. Кроме того, оказалось, что окна выходят на стройку, где постоянно трудятся рабочие. Такое вмешательство в частную жизнь им не понравилось, и мужчины решили подыскать другое место.