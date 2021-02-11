Владимир Спринчан стал новым послом России в Эквадоре

Москва, 11 февраля. Андрей Векленко отстранен от должности российского посла в Республике Эквадор. Вместо него пост займет Владимир Спринчан.

Соответствующий документ утвердил президент России Владимир Путин. С 10 февраля Спринчан будет исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла России в Эквадоре.

Владимир Путин ранее освободил Игоря Белова от должности главы Управления Росгвардии по Пензенской области. На его место был назначен Андрей Лугинин, который до этого уже занимал аналогичный пост в Кировской области.