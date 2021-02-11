Наталья Рудова в жакете на голое тело показала кубики пресса

Москва, 11 февраля. Актриса Наталья Рудова порадовала поклонников новой фотографией, продемонстрировав идеально подтянутый живот.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» любит дразнить подписчиков в Instagram откровенными кадрами. Обычно она выбирает максимально женственные наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. На этот раз актриса предстала перед поклонниками в строгих брюках и жакете на голое тело.

«Самообман — это путь в никуда», — подписала снимок звезда.

Взбудораженные смелым кадром фанаты поделились своими размышления о том, куда приводит самообман и засыпали актрису комплиментами.

«Хороший пресс», — констатировал пользователь под ником serega16.08.1984.

«Очень красивый живот», — отвесил комплимент goodvibes75000.

«Наташа, вы эталон! Не перестаю вами восхищаться!» — пишет mariya_fiskova.

Среди восторженных откликов о внешности звезды нашлось и место для критики. Некоторые фолловеры посчитали, что дерзкий мужественный образ не подходит изящной актрисе.

«Ты мне очень нравишься, но на этом фото ты похожа на транса с нарощенными сиськами. Мне не нравится. Ты можешь быть гораздо интересней. Тебе не нужна вся эта типа модная мишура. Будь собой. У тебя и так все есть», — обратился к Рудовой grishanya_81_grishanya.

В преддверии Дня всех влюбленных ФАН составил топ-5 самых завидных незамужних девушек российского шоу-бизнеса. В рейтинг попала и Рудова. Каждый год актрисе приписывают интригующие романы, но пока она не торопится отдавать кому-либо свое сердце. Наталья вошла в рейтинг журнала Forbes, где заняла 15 место в списке самых богатых российских блогеров. Только на рекламе в Instagram Рудова зарабатывает 30 млн рублей в год.