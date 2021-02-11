Чешские врачи начали проверку после смерти привитого от COVID-19 пациента

Прага, 11 февраля. Пожилой COVID-пациент в Чехии скончался вскоре после прививки от коронавируса. В связи с этим организована работа по установлению истинных причин смерти человека.

Информацию о летальном исходе подтвердили в Государственном институте по контролю лекарств. Директор вуза Ирена Сторова отказалась уточнять точный возраст пациента, день смерти и вариант вакцины. По ее словам, умершим оказался мужчина с диагностированной тяжелой формой иного заболевания.

«Наши эксперты рассмотрят возможную связь его смерти с полученной прививкой от COVID-19», — добавила специалист.

Помимо известных симптомов заражения коронавирусом, британские ученые ранее выделили еще ряд признаков, по которым можно распознать болезнь. К ним специалисты отнесли озноб, потерю аппетита, мигрень и боль в мышцах.