Часть антиковидных ограничений в Петербурге отменят 12 февраля

Санкт-Петербург, 11 февраля. Фуд-корты и фуд-плейсы возобновят свою работу в Северной столице 12 февраля при условии заполняемости не более 50%. Решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в городе.

Объекты развлечения и досуга вновь откроют свои двери для посетителей. Однако снятие ограничений в данном случае не коснется ночных заведений. Открываются аттракционы, которые расположены внутри помещений при соблюдении стандартов безопасности.

Доля заполняемости кинотеатров, цирков, концертных и театральных залов увеличивается с 50 до 75%. На регистрацию браков будут допускать до 30 человек. Численность экскурсионных групп в музеях увеличивается с пяти до 20 человек. Спортивные арены смогут принимать зрителей численностью не более 25 тыс. человек.

Недавно в Петербурге началась прививочная кампания от COVID-19. В Северную столицу доставили очередную партию вакцины «Спутник V» количеством 63 тыс. доз.