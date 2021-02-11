Баранец предостерег НАТО об опасности полетов над Крымом

Москва, 11 февраля. Россия «выбьет зубы» любому, кто нарушит ее территориальные границы. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Предложение министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия об использовании воздушного пространства над Крымом для операций НАТО нарушает международные договоры и границы воздушного пространства России. Баранец назвал призыв украинского министра провокацией, передает «ПолитРоссия». В отношении любого самолета, который решит полетать над территорией РФ, будут применены меры в соответствии с международными правилами.

«Сначала навстречу этому воздушному судну вылетят наши дежурные истребители ПВО, его заранее, конечно, заметят на радарах. Они свяжутся с ним и скажут: «Джон, ты ворвался в наше пространство, может быть, валяй, давай-ка, убирайся по-хорошему домой!» — пояснил военный обозреватель «КП».

Неподчинение станет сигналом для выполнения российскими истребителями нескольких разворотов поперек движения незваного гостя. Если и эти меры не подействуют, самолеты РФ откроют стрельбу трассирующими снарядами. Следующей стадией станет взятие воздушного судна в «коробочку» и посадка на аэродром. Самым радикальным методом борьбы с «Джоном» является ликвидация.

«Его собьют ракетами, и он рухнет в море или на крымские горы», — заявил Баранец.

Ранее военный обозреватель «КП» предупредил европейскую группировку НАТО, что в случае вторжения в Калининградскую область, она столкнется со всей мощью современного российского оружия. Внешняя разведка Москвы давно знает о планах Запада и местах дислокации.