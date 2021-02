BTS выступят перед зрителями MTV 23 февраля

Сеул, 11 февраля. Вслед за известными звездами мирового масштаба концерт в формате MTV Unplugged даст популярная южнокорейская к-поп группа BTS.

Выступление состоится 23 февраля. Зрители смогут насладиться любимыми песнями кумиров из последнего альбома BE, который возглавил рейтинг Billboard 200. Также поклонники впервые услышат хиты Dynamite и Life Goes On в оригинальной обработке.

Формат MTV Unplugged давно пользуется авторитетом у музыкальных легенд, в стороне и не остались вокалисты BTS. Прямая трансляция концерта стартует 24 февраля в 05:00 по московскому времени.

В свое время участие в проекте приняли Nirvana, Боб Дилан, Адель, Maroon 5 и Jay-Z. В прошлом году из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, концерты проходили дистанционно. Так, в октябре Майли Сайрус пела для фанатов во дворе своего дома.

В 2021 году южнокорейский бойбэнд вошел в номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой». В прошлом году на церемонии вручения наград MTV European Music Awards коллектив поставил рекорд по одержанным победам.

BTS также были признаны самой прослушиваемой группой в России по версии Spotify на 2020 год. В список самых популярных композиций сервис определил хит «бантанов» Dynamite.