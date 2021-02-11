Ученые подсчитали продолжительность идеального секса

Москва, 11 февраля. Международная группа ученых создала шкалу для определения качества полового акта в зависимости от его продолжительности. Это позволило определить длительность идеального секса.

Короткой интимная близость считается в том случае, если она продолжается от одной до двух минут. Если секс длится от трех до семи минут, то его можно считать нормальным, отметили ученые.

Идеальный половой акт, по мнению авторов исследования, должен длиться от семи до 13 минут. «Затянутый» секс продолжается от 14 минут до получаса. Однако главным условием для идеальной близости считается обоюдная симпатия партнеров.

Ученые из США ранее выяснили, что влияет на частоту секса в семье. Для этого они провели исследование с участием 300 молодых супружеских пар.