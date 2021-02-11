Алексей Журавко: Украинские врачи увольняются, чтобы избежать вакцинации AstraZeneca

Киев, 11 февраля. Фельдшеры и врачи службы скорой помощи в Херсонской области увольняются с работы, чтобы избежать вакцинации препарата англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Как вы знаете, врачей не обманешь. Они знают, что такое вакцина AstraZeneca, и какие побочные эффекты от нее. Чаще всего с летальным исходом, и это многократно подтверждалось на территории Европы и США. Даже украинские СМИ написали, что эта вакцина для бедных. Ее даже ограничивают в Европе», — написал политик.

По его словам, заявления медиков на увольнение переслал его друг. Он сообщил, что врачам объявили ультиматум: либо прививка, либо увольнение. В итоге медики выбирают последнее, чтобы избежать вакцинации опасным препаратом.

«Насколько я знаю, заявления эти попадают к руководителю. А руководитель эти заявления покамест не пускает в ход и не увольняет работников. Врачи и фельдшера говорят руководителю: «Как только придет вакцина, вы нас на работе больше не увидите! Мы Вам заявление оставили». Некоторые врачи говорят: «Мы лучше дождемся вакцину «Спутник-V», чем будем принимать непонятно какую вакцину», — заявил политик.

Ранее ФАН уже сообщал, что на Украине медики массово выступили против использования во вверенных им учреждениях вакцин от коронавируса производства ЕС, Великобритании и США. Помимо того, что сотрудники системы здравоохранения категорически отказываются прививаться разработками компаний Pfizer и AstraZeneca. В частности, ведущего терапевта одной из больниц Киевской области отстранили от работы с характеристикой — «за панические настроения», поскольку он позволил себе усомниться в эффективности одного из европейских лекарств от COVID-19.

В среду в ВОЗ сообщили, что препарат компании AstraZeneca рекомендован при развитии тяжелой формы COVID-19, однако сведений о плодотворности и эффективности вакцины на данный момент недостаточно. Предварительный анализ показал, что есть сокращение эффективности вакцины против легких или средних случаев, а также сокращение выработки антител.