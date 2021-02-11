Ученые из США и Финляндии определили самый опасный возраст для человека

Москва, 11 февраля. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний особенно высок у мужчин старше 40 лет и женщин старше 30 лет.

Исследователи из США и Финляндии проанализировали тысячи медицинских карт людей разных возрастов, полов, рас и мест проживания. Представителям сильного пола после 40 лет необходимо с особым вниманием относиться к сигналам, которые подает организм. В этом возрасте риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний особенно высок.

Женщины входят в опасный период раньше, после 30 лет. Вероятность инфаркта увеличивает малоподвижный образ жизни, вредные привычки и неправильное питание.

Специалисты британского фонда сердца (BHF) ранее перечислили главные симптомы развития инсульта. Обращаться к врачу необходимо в случае снижения подвижности и нарушения речи.