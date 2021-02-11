Турчинов похвалил Зеленского за зачистку оппозиционных телеканалов на Украине

Москва, 11 февраля. Санкции в отношении украинских телеканалов — единственный реальный шаг президента Владимира Зеленского для укрепления нацбезопасности Украины, заявил экс-секретарь СНБО, действующий начальник штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов.

Ранее по указу президента Владимира Зеленского на Украине прекратили вещание три телеканала: NewsOne, ZIK и «112», принадлежащих депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Такое решение поддержали националисты и американское посольство в Киеве. Партия ОПЗЖ, возглавляемая Виктором Медведчуком, объявила о начале процесса выдвижения импичмента президенту.

В интервью «BBC News Украина» Турчинов подчеркнул, что идею о санкциях в отношении «телеканалов с информационного пула кума Путина Медведчука» в Верховной раде обсуждали еще в конце 2018 года. Однако из-за начала предвыборной гонки процесс застопорился, и занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко стали обвинять в желании уничтожить СМИ, принадлежащие оппонентам

«Победив на выборах, Владимир Зеленский отсрочил реализацию этого решения на два года. Надеюсь, что основной мотивацией СНБО была все же защита страны от российской информационной агрессии, а не резкое падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ», — отметил Турчинов

В качестве достижений, за которые политик испытывает гордость, он перечислил запрет на вещание российских телеканалов, соцсетей, и установку вдоль линии фронта системы подавления сигналов. При этом он посетовал, что Порошенко и его союзников тогда обвиняли в нарушении свободы слова.

По мнению Турчинова, блокировка «телерупоров кремлевской пятой колонны на Украине» является едва ли не единственным за два года реальным шагом Зеленского для укрепления нацбезопасности.

Ранее Зеленский, оправдывая свой указ, сообщил, что телеканалы были закрыты вовсе не из-за критики в его адрес, и он, «человек отдавший более 20 лет телевидению» и «отвергающий цензуру» в СМИ, принял такое решение из-за «железобетонных» причин. Вещатели, попавшие под санкции, «содержали говорящие армии», которые якобы работали против Украины.

Эксперты же подчеркивали, что решения президента Украины о введении санкций против украинских телеканалов и предприятия «Мотор Сич» могут свидетельствовать о полном контроле США над украинской внешней политикой.

Об «убийственных» последствиях санкций Зеленского также заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, из-за этого от Украины отвернутся все инвесторы. Он верен, что президент не смог оценить последствий своих действий и «просто хочет еще больше прогнуться под американских хозяев».