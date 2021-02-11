Кипр начнет принимать туристов из России

Никосия, 11 февраля. Кипр с марта открывает свои границы для туристов из 55 стран, включая Россию. Об этом рассказал представитель министерства туризма островного государства Димитрис Димитриу.

Однако для посещения Кипра все туристы должны выполнить ряд условий. Одно из них заключается в обязательной регистрации на платформе CyprusFlightPass за сутки до вылета. Все страны будут разделены на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки. Россия включена в так называемую «красную зону».

Туристы из «красной зоны» должны сделать тест на коронавирус не позднее 72 часов до вылета. Затем повторный тест необходимо сдать уже на территории аэропорта, передает URA.RU.

С 12 февраля авиасообщение с Россией возобновляет Индия. Оно будет проходить в рамках «воздушного пузыря» без возможности посещения страны туристами.