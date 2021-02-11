Москва, 11 февраля. Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о «Северном потоке — 2» свидетельствует о его переживаниях за судьбу народа и республики.

Европа заинтересована в реализации проекта, что осознают США и другие противники газопровода. Однако факт положительного влияния «Северного потока — 2» на развитие экономических направлений, в частности бизнес-сектор Евросоюза, нивелирует попытки американских властей и их сторонников в этом вопросе заблокировать строительство. Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

«Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств», — отметил он в беседе с RT.

Ранее Маас призвал Вашингтон прекратить попытки отменить «Северный поток — 2». По его словам, если Россия остановит проект, то США лишатся рычагов давления на Москву.