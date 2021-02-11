Рэпер Niletto сделал неожиданный сюрприз для фанатов-школьников

Москва, 11 февраля. Популярный исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, решил необычным способом порадовать своих фанатов. Он разбудил их перед началом уроков и спел свои хиты.

Niletto принял участие в шоу «Утренняя звезда» на YouTube-канале «Ламборджинсы». Вместе с ведущим Константином Анисимовым он ранним утром поехал в гости к поклонникам, чтобы порадовать их, пишет URA.RU. Одна из юных фанаток расплакалась при виде своего кумира.

«Он мне очень нравится. Он потрясный, я не ожидала, что он к нам придет. Я просто думала, что это будет обычный день. А он стал самым лучшим. Это слезы счастья», — поделилась эмоциями девочка.

Музыканта позвали родители четырех детей. Рэпер вместе с поклонниками сделал памятные фотографии, спел для них свои хиты и записал видео для TikTok. После Niletto вместе с Анисимовым предложили ребятам покататься на Lamborghini, а затем отвезти в школу. Правда выяснилось, что дети проходят школьную программу в дистанционном режиме.

В конце декабря 2020 года состоялась премьера новогоднего выпуска «Вечернего Урганта». Рэпер вместе с певицей Клавой Кокой исполнили свой хит «Краш» на итальянском языке. Исполнители оделись в стилизованные костюмы.