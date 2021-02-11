Британские ученые диагностировали новые симптомы COVID-19

Лондон, 11 февраля. Озноб и потеря аппетита могут являться симптомами заражения коронавирусом. Об этом заявили в Имперском колледже Лондона.

Стандартными признаками заболевания принято считать повышение температуры, сухой кашель, исчезновение вкусов и запахов. В альтернативном исследовании колледжа поучаствовали более миллиона британцев, в ходе которого ученые выяснили, что четыре симптома не являются единственными.

Зараженные жаловались на озноб, потерю аппетита, мигрень и боль в мышцах. Кроме этого, две трети переболевших указали на полное отсутствие симптомов инфекции в течение недели перед сдачей анализа. Специалисты признали, что важно придать огласке результаты исследования, поскольку многие, имея несовпадающие с общими признаки болезни, не делают тест и не самоизолируются.

Ранее Германия продлила локдаун до начала марта из-за обозначившейся третьей волны коронавируса. Решение принято в ходе совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов, передает RT.