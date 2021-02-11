Диетолог Макиша назвала бесполезной диету со свежевыжатыми соками

Москва, 11 февраля. Худеющим людям лучше отказаться от свежевыжатых соков в пользу цельных фруктов и овощей. Так считает член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Свежевыжатые соки лишены пищевой клетчатки, которая исчезает в процессе приготовления напитка. Именно она отвечает за чувство насыщения организма и улучшает пищеварение, отметила Макиша в беседе с «Известиями».

По этой причине во время диеты рекомендуется употреблять смузи, а не соки. Последние содержат в своем составе большое количество быстрых сахаров.

«Содержание быстрых сахаров приблизительно такое же, как в лимонаде и газировке, — в среднем 10–12 г сахаров на 100 мл напитка. В этом отношении соки не для диеты», — пояснила диетолог.

Макиша ранее дала советы по эффективному похудению без занятий спортом. Для этого достаточно добавить в свой рацион больше фруктов, овощей, цельнозерновых и белковых продуктов.