Объявлены номинанты на кинопремию Франции «Сезар»

Париж, 11 февраля. Стали известны номинанты на кинопремию «Сезар», которую ежегодно вручает Академия искусств и технологий кинематографа во Франции. Об этом передает газета Variety.

Абсолютным лидером, находящимся в 13 номинациях кинопремии, стала драма «Любовные дела» режиссера Эмманюэля Муре. В 12 номинациях заявлены комедия «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля и драма «Лето'85» Франсуа Озона.

Кроме этого, критики отмечают романтический фильм «Мой осел, мои любовник и я» Кэролайн Виньяль, который находится в восьми номинациях. Церемония награждения пройдет 12 марта.

Недавно известный кинокритик Александр Шпагин оценил шансы российских фильмов получить «Оскар». По его словам, сейчас главной кинопремией США правит не искусство, а политика.