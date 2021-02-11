Собчак отчитала Виторгана из-за опасений за безопасность сына 

Москва, 11 февраля. Телеведущая Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций и отчитала своего бывшего супруга Максима Виторгана, пообещавшего, что их сын Платон обязательно прыгнет с подвесного моста в сочинском Skypark.

Собчак нечасто демонстрирует материнские чувства на публике, но на этот раз ей не удалось скрыть негодование. Виторган опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с Платоном из Сочи. Отец с сыном позируют на мосту в Skypark.

«Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да? Skypark отличный, мост — восторг, bangi — ужас! Но надо будет вернуться и прыгнуть... когда Платон подрастет... Ну в смысле, прыгать-то ему», — пошутил актер.

Однако матери мальчика шутка не показалась такой веселой. В комментарии к посту она иронично упрекнула бывшего супруга, не подумавшего о безопасности наследника.

«Я вам прыгну», — написала Собчак.

Свой комментарий она сопроводила смайликом с разгневанным лицом.

«Так мы и тебя сбросим», — парировал с улыбкой Виторган.

Ранее ФАН составил топ-8 самых скандальных разводов звезд с детьми. Среди пар оказались и Собчак с Виторганом. Их брак выглядел стабильным, но в 2019 году звезды ошарашили поклонников новостью о разводе. Несмотря на то, что пара разошлась мирно, история расставания обросла различными легендами и долгое время мусолилась общественностью.