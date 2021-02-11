Трехмесячный плод найден во время сортировки мусора в Подмосковье

Сергиев Посад, 11 февраля. В здании местного мусорного полигона обнаружен трехмесячный человеческий плод, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Плод нашли во время работ по сортировке отходов. Следственным отделом по городу ГСУ СК России по Подмосковью возбуждена проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Также стражами правопорядка проведен осмотр полигона и опрос его сотрудников, изъята запись с камер видеонаблюдения.

Ранее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства новорожденного. По версии следствия, местная жительница в тайне родила дома и спрятала ребенка в морозилку.