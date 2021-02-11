Бузова в бикини примерила на себя роль мотиватора для девушек

Москва, 11 февраля. Телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась ко всем «девочкам» в Сети с советом. Большой пост звезда разместила в личном профиле в Instagram.

Бузова после расставание со своим молодым человеком блогером Давой Манукяном стала часто грустить и жаловаться на свою жизнь. Однако переживания телеведущей вышли на новый уровень, и теперь она пытается взять себя в руки. Пост с очередной тирадой Бузова сопроводила фотографией, сделанной на тропическом пляже. На снимке телеведущая в розовом купальнике облокотилась на ствол пальмы и отвела ягодицы назад. Волосы звезда заплела в афрокосы, а уши украсила массивными серьгами.

«Все будет хорошо. Знай, ты самая лучшая и самое драгоценное, что у себя есть. Не переживай. Все временно. Ты выдержишь, ты co всем справишься. Просто знай это и верь. Всевышний всегда c тобой. Ты под его защитой всегда. Береги себя», — написала Бузова.

Она посоветовала не «не грузить себя», не осуждать и не критиковать других. Жизнь, по ее словам, сложная, но ее стоит воспринимать как интересное путешествие.

«Примири всех своих внутренних критиков, прими все свои «недостатки», свое прошлое и иди вперед, принимай все дары этой жизни, но уже в гармонии с собой», — подытожила Бузова.

Поклонники поддержали своего кумира и посоветовали «перестать грустить и уже идти вперед». Пользователи Сети намекнули на недавнее расставание Бузовой с рэпером Давой. Некоторые при этом вновь раскритиковали знаменитость за «показушные переживания» и «нытье». Некоторые приметили, что быть «философом без одежды» становится трендом.

Ранее телеведущая пожаловалась на атаку ботов в Instagram, которые активизировались после выхода новой грустной песни. Звезда заявила, что знает, кто стоит за нападением на ее страницу и призвала злоумышленника остановиться.