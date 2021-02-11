Эксперт ВОЗ признал дефицит данных о влиянии вакцины AstraZeneca

Женева, 10 февраля. Препарат компании AstraZeneca начали рекомендовать при развитии тяжелой формы COVID-19. Однако сведений о плодотворности и эффективности вакцины на данный момент недостаточно.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения провели исследование влияния разработки на «британский» и «южноафриканский» штаммы вируса. В результате ученые пришли к выводу о высокой эффективности препарата против выявленной в Соединенном Королевстве мутации. А вот разновидность из ЮАР спровоцировала снижение активности медикамента, заявил глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото.

«Предварительный анализ показал, что есть сокращение эффективности вакцины против легких или средних случаев, а также сокращение выработки антител», — добавил он на пресс-конференции в Женеве.

Американские СМИ ранее признали поражение AstraZeneca в борьбе с российским «Спутником V» в так называемой «войне вакцин». Журналисты портала Spectator отметили, что Европа опасается разработки из-за низкой эффективности — всего 70%, пишет RT.