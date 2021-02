Спасение Бамбари и «новое» перемирие — что произошло в ЦАР 10 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 10 февраля 2021 года.



Правительственные войска продолжают наводить конституционный порядок на территории Центральноафриканской Республики в соответствии с ранее отданными указаниями президента Фостен-Арканжа Туадера. На северо-западе страны в освобожденном накануне Буаре производится зачистка местности.

Кроме того, вооруженные силы готовятся к последнему рывку к госгранице с Камеруном. Претворение в жизнь соглашения о сдаче оружия христианскими отрядами ополчения «Анти-Балака» вдоль западного рубежа потребует нескольких дней.

В центральной части республики была проведена контртеррористическая операция и восстановлен полный контроль над городом Бамбари. До этого силовые структуры присутствовали там лишь частично: в населенном пункте действовали как лоялисты «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), так и сторонники «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) Али Дарасса, формально сохранившие нейтралитет.

Однако из-за совершенной накануне провокации командование приняло решение раз и навсегда закрыть вопрос с Бамбари. 9 февраля неизвестные на мотоцикле обстреляли блокпост правительственных сил. С утра в город начали перекидывать армейские подразделения — на место прибыли, в том числе и российские инструкторы, оказывающие консультационную помощь силовым структурам ЦАР. К вечеру из Бамбари выбили всех боевиков, на улицах организовали патрулирование, а вокруг города развернули дополнительные опорные пункты.

В расположенной к северо-востоку от столицы городе Дамаре правоохранительные структуры провели полицейскую операцию: в населенном пункте были выявлены «спящие ячейки» CPC.

Регулярное нарушение Хартумского соглашения со стороны боевиков CPC вызывает беспокойство властей. В сформированной в декабре 2020 года «Коалиции патриотов за перемены» состоят в том числе и фракции, подписавшие два года назад исторический документ.

В связи этим президент ЦАР призвал правительство внести изменения в договор. Для внедрения реформ премьер-министр республики Фирмен Нгребада собрал оперативное совещание, в котором приняли участие представители G5, центральноафриканские министры, а также гаранты и посредники соглашения.



Итоги совещания пока неизвестны. До этого правительство ЦАР выступило решительно против любых переговоров с радикалами: диалог возможен лишь с теми, кто не брал в руки оружие и не запятнал себя убийством мирных граждан.



Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон выступила против любых коммуникаций с бандитами. Она раскритиковала Организацию Объединенных Наций, которая выступает за диалог с радикалами. По мнению дипломата, ООН действует в интересах стран-членов, которым невыгодно перемирие в регионе — в том числе Франции, дестабилизирующей обстановку посредством своих «прокси» из Чада.

Байпо-Темон назвала работу Организации неэффективной. Политик считает, что благодаря ООН количество конфликтов во всем мире лишь выросло. В качестве примера она привела ситуацию с Лигой Наций, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну и была распущена.

Фостен-Аркандж Туадера принял делегацию Евросоюза и обсудил с ее представителями взаимодействие в социально-экономической сфере.



Сотрудничать с Центральноафриканской Республикой согласился и Тунис. Ассамблея народных представителей готова выделить государству партию вертолетов. Передача техники пройдет под эгидой МИНУСКА, поэтому на поставку не распространяется оружейное эмбарго Совбеза ООН.



Вертолеты будут задействованы как при ведении вооруженных действий, так и поисково-спасательных операций.

Международный уголовный суд арестовал объявленных в розыск полевых командиров христианского ополчения «Анти-Балака». Эдуарда Нгаиссона и Альфреда Йекатома обвинили убийствах, изнасилованиях и вербовке несовершеннолетних — только за 2012 год документально зафиксировано свыше 50 правонарушений.

The trial of two Central African Republic (CAR) rebel leaders, scheduled to open at the International Criminal Court (ICC) on Tuesday, has been postponed to 16 February.



Alfred Yékatom and Patrice-Edouard Ngaïssona face 21 and 32 counts of war crimes. pic.twitter.com/7h3SA18eEm