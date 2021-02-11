Юлия Ковальчук фотографией в трусах доказала хейтерам, что «она еще не бабушка»

Москва, 10 февраля. Певица Юлия Ковальчук спровоцировала поклонников на жаркие споры относительно своего внешнего вида. Артистка посмеялась над фолловерами, назвавших ее бабушкой.

Ковальчук вместе с супругом Алексеем Чумаковым и трехлетней дочкой Амелией вернулась на побережье Италии, где у семьи есть свой дом. Артистка наслаждается прогулками вдоль моря и делится в Instagram впечатлениями. Непогода заставила певицу сменить гардероб, и в ее соцсети появилось фото в плюшевой шубе цвета карамели и вязаной шапке. Подписчики посчитали, что в таком виде она похожа на бабушку.

В ответ на упреки Ковальчук опубликовала фотографию, на которой предстала в одних плавках белой майке, оголившей ее подтянутый живот.

«Похоже, надо восстановить баланс одето-раздетых фотографий в моем профиле, так как некоторые прекрасные подписчицы имели неосторожность под прошлым фото написать, что я бабушка», — подписала она снимок.

Певица добавила, что не обижается на комментарии, но ощущает «себя вполне еще молодо». Она выразила надежду, что ее «появление в купальнике на пляже летом не вызовет визуальный шок» над тем, чем она «периодически кропотливо работает».

«P.S. Пойду свяжу шерстяные трусики», — резюмировала Ковальчук.

Подписчики звезды словно ждали очередного повода упрекнуть певицу. На этот раз они решили, что Ковальчук показывает откровенные фото, поскольку ей «не хватает внимания».

«Если написали, что бабушка, значит надо выставлять фото в трусах? Зачем?» — негодует пользователь под ником mapaa_1234.

«Ну, еще без трусов давай. Че уж», — иронизирует annasokolova4163.

«Очень неприятно смотреть, когда публичная личность выставляет такие фото. Вам хайпа не хватает?» — интересуется lenusya3169.

Поток подобных комментариев, похоже, только развеселил певицу. В сторис она не без сарказма отметила «горячие обсуждения».

По-настоящему дельный совет Ковальчук в комментариях дала ее коллега певица Лолита Милявская.