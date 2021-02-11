Киев, 10 февраля. Проводимая Украиной «проамериканская» политика может сыграть с ней злую шутку, став причиной отказа в присоединении к Европейскому союзу.

Раскруткой позиции и инициатив США в «европейском пространстве» уже занимаются Польша и прибалтийские страны — Эстония, Литва и Латвия, — что порядком надоело французской и немецкой сторонам. Последние, в свою очередь, являются «локомотивом» Евросоюза, отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он в эфире телеканала «НАШ» выразил убежденность в нежелании Берлина и Парижа принимать еще одного «приспешника Вашингтона» — Украину.

«Мало им эстонцев, мало им поляков и латышей, и так – еще будет Украина с такой политикой. Тогда немцы и французы растворятся вот в этом американизме НАТО», — подчеркнул политолог.

Одной из ключевых целей Эстонии в ЕС — это держать в напряжении Германию и Францию. Действия обусловлены стремлением заставить республики прислушиваться и соглашаться на проведение более антироссийского курса.

Напомнить о курсе Киева в Евросоюз ранее вызвался президент Литвы Гитанас Науседа. По случаю второй годовщины внесения изменений в Конституцию Украины политик пожелал стране быть сильной на пути к стратегическим целям. Он добавил, что Вильнюс поддерживает решение дружественного государства.