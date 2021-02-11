Кабмин Украины запретил регистрировать российские вакцины от COVID-19

Киев, 10 февраля. Указ, запрещающий регистрировать на Украине противокоронавирусные вакцины, созданные в РФ, подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. В документе отмечено, что препараты, созданные в признанных Верховной радой «государствах-агрессорах», не могут быть приняты на Украине к использованию, пишет RT.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «украинцы — не кролики», чтобы экспериментировать над ними. По его мнению, о российской вакцине якобы нет достаточной информации для начала вакцинации. Однако в Госдуме РФ предположили, что Украина отказывается от «Спутника V» по другим причинам.