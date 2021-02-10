Мария Голубкина призналась в воровстве булочек с изюмом

Москва, 10 февраля. Актриса Мария Голубкина сделала неожиданное признание на премьере фильма «Аферистка» в Москве.

Звезда театра и кино посетила в среду в Москве светскую премьеру британского фильма «Аферистка». Главная героиня картины, образ которой на экране воплотила Розамунд Пайк, руководствуется принципом «побеждает сильнейший» и обворовывает своих клиентов под видом заботы о них.

Журналисты поинтересовались у Голубкиной, приходилось ли ей самой участвовать в каких-либо аферах.

«Я воровала булочки с изюмом, когда не было камер. А так — афер в моей жизни не было», — призналась актриса.

Голубкина добавила, что спокойно относится к ограничениям и правилам, связанными с пандемией коронавируса. И требование о ношении масок для нее не доставляет дискомфорта.

«Я всегда была за маски, еще до пандемии», — подчеркнула она.

Ранее в интервью ФАН звезда подчеркнула, что в «коронавирусных» ограничениях есть свои положительные стороны. По ее словам, люди, вынужденные ограничивать свои контакты, стали гораздо более организованными. Кроме того, на самоизоляции есть множество интересных занятий.

Тогда артистка подчеркнула, что для нее главное в жизни — семья: дети и внуки.