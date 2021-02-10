Лена Миро: Муцениеце «сглотнула» очередное унижение от Прилучного

Москва, 10 февраля. Актер Павел Прилучный провел выходные вместе с детьми от Агаты Муцениеце и новой избранницей актрисой Мирославой Карпович.

Звездный папа отвел детей в цирк, где и был замечен в компании Карпович. Скандально известная блогерша Лена Миро в своем LiveJournal возмутилась, почему Муцениеце отпустила сына и дочь на прогулку с людьми, которые ее обидели.

«Ты этих детей родила, выносила, выкормила, а люди, которые сделали больно и тебе, и им, поскольку боль матери всегда отражается на детях, имеют к ним доступ, выстраивают с ними какие-то свои отношения вдали от тебя», — заявила Миро.

Блогер предположила, что это связано с малодушием Муцениеце, у которой не хватает духу, чтобы защищать своих детей. Лена уверена, что не стоит общаться с людьми, которые не нравятся.

«Агатка настолько слабая, что не может прямо сказать, что думает о Карпович. Ограничивается лишь многочисленными намеками на то, какая она дрянь — эта новая баба бывшего. Постоянно что-то вякает из-за угла, а дети, как продолжали тусить с Мирославой, так и продолжают», — отметила Миро.

Ранее пользователи Сети тоже осудили Карпович, которая провела выходные с детьми Муцениеце. Они раскритиковали не только поведение возлюбленной Прилучного, но и ее внешний вид.