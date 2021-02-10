Дана Борисова объяснила, почему ей не нужны мужчины

Москва, 10 февраля. Телеведущая Дана Борисова призналась, что не собирается заводить отношения с мужчинами, поскольку на данный момент нет такой «внутренней необходимости».

Борисова не стеснялась честно рассказывать о своих проблемах: когда-то она была зависима от наркотиков и иногда зарабатывала на жизнь эскортом. Но последние несколько лет телезвезда старается вести здоровый образ жизни, а ее моральный облик больше не запятнан связями с сомнительными кавалерами.

В эфире Пятого канала Борисова призналась, что сейчас у нее вообще нет потребности общаться с противоположным полом.

«Найти не проблема, но нет желания. А я там особо и не рылась, где они продаются, эти мужчины. Но у меня нет внутренней необходимости», — рассказала она.

Журналисты не исключили, что признания звезды могут быть связаны с диагнозом, о котором стало известно недавно. По словам Даны, еще с рождения она страдает от биполярного расстройства. Впервые заболевание проявилось в подростковом возрасте.

Психотерапевт Айна Громова объяснила, что страдающие этим расстройством люди какое-то время «пребывают в маниакальном состоянии».

«У него очень большая эйфория — он считает, что ему море по колено, и в какой-то момент, внезапно, это прекращается и настроение становится кардинально другим. То есть наступает фаза депрессии», — уточнила психолог.

По словам Борисовой, ей удавалось держать болезнь под контролем, но несколько месяцев назад случилось обострение.

«Как объяснить… депрессивные эпизоды, постоянные эмоциональные качели. То я круче всех, все прекрасно — я летаю, я порхаю, то прям страшнейшие депрессии», — сообщила телеведущая.

Справиться с последствиями Дане помогает ее дочь Полина, с которой недавно удалось найти общий язык. Девочка поссорилась со своим отцом и бывшим мужем телеведущей Максимом Аксеновым. По словам Борисовой, отец оскорблял девочку, поскольку ему не нравился ее внешний вид. Итогом затянувшегося конфликта стала драка, во время которой Аксенов избил Полину.

Сейчас бывшим супругам удалось наладить отношения.

«Мы не ругаемся. Отношения прекрасные. Мы стали заниматься у семейного психолога, у нас получается. Полина назвала наши отношения идиллией», — поделилась телезвезда.

Несмотря на то, что жизнь телеведущей кардинально изменилась, ее все еще преследуют скандалы. Недавно в Сети появилось интимное видео. В разговоре с ФАН звезда объяснила, что запечатленная на ролике девушка — скорее всего она сама, но примерно семилетней давности и под действием запрещенных веществ. Телеведущая обвинила в «сливе» записи актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт.