Кокорин досрочно ушел с тренировки «Фиорентины» по неизвестным причинам

Флоренция, 10 февраля. Главный тренер итальянской команды Чезаре Пранделли не имеет серьезных претензий к российскому форварду и его физической подготовке, пишут СМИ.

Штаб футбольного клуба работает с объяснением нападающему его роли в построениях и схемах. Главный акцент делается на тактические моменты игры. Причины внезапного ухода Кокорина с тренировки пока не называют.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А российский нападающий вышел на поле на 73-й минуте против миланского «Интера». Этот матч «Фиорентина» проиграла со счетом 0:2, Кокорин за сыгранное время результативными действиями не отличился.

Итальянские журналисты не оценили игры Кокорина и назвали его «деревянным» после дебюта в Серии A. Сотрудники СМИ писали, что российский форвард был не собран и плохо выглядел на первых минутах игры.