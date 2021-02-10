Телеведущая Бородина напугала подписчиков разводом с супругом

Москва, 10 февраля. Телеведущая Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Подписчики Ксении поинтересовались, не собирается ли она расстаться с супругом.

Вопросы о разрыве отношений посыпались на фоне внезапного расставания певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном. В Сети давно гуляют слухи, что Бородина и Омаров сыграли свадьбу по контракту и между парой заключен особый договор. Поклонники телеведущей спросили, действительно ли она планирует прожить вместе с мужем около десяти лет. Звезда «Дома-2» решила не игнорировать этот вопрос.

«С мужем на самом деле договаривались провести вместе 20-30 лет, а уже потом развестись», — ответила Бородина, дополняя свой комментарий смеющимся смайликом.

Однако не все подписчики оценили иронию Ксении. Многие фоллвоеры до сих пор помнят, как несколько лет назад звездная пара чуть не рассталась после дня рождения их дочери. Тогда Бородина уличила своего супруга в неверности.

Курбан Омаров, под стать жене, часто становится объектом внимания и хейта со стороны пользователей Сети. Недавно бизнесмен заявил что не все представительницы прекрасного пола достойны любви. Пользователи Сети такую «философию» не поддержали и раскритиковали супруга Бородины.