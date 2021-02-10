Военный контингент РФ в Сирии отразил атаку на авиабазу «Хмеймим»

Дамаск, 10 февраля. Средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку на авиабазу «Хмеймим» на территории Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Инцидент произошел вечером 9 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Российские военные при отражении атаки применили реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия. Подробности на брифинге ЦПВС сообщил контр-адмирал Вячеслав Сытник.

На данный момент известно, что пострадавших и материального ущерба нет. «Хмеймим» работает в плановом режиме.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии. Главной темой обсуждения стала активизация международной гуманитарной помощи жителям САР.