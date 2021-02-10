Полиция нашла обвиняемого в убийстве школьной учительницы в Воронеже

Воронеж, 10 февраля. Правоохранители выяснили местонахождение мужчины, обвиняемого в убийстве 47-летней учительницы в Воронеже. Соответствующее заявление сделала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Местонахождение обвиняемого было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ближайшее время сотрудники полиции доставят мужчину в Следственный комитет для дачи показаний, заявила Волк в беседе с ТАСС.

Учительница одной из школ была убита недалеко от кафе на Московском проспекте в Воронеже 2 февраля. На теле женщины были выявлены множественные ножевые ранения. В совершении преступления обвиняется 31-летний мужчина.