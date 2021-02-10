Иосиф Пригожин впервые вышел на прогулку после лечения COVID-19

Москва, 10 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин идет на поправку после лечения коронавируса нового типа. Своим подписчикам в Instagram он сообщил, что впервые после госпитализации отправился на прогулку. Поклонники же решили, что супруг певицы Валерии что-то не договаривает.

Во время рабочей поездки в Дубай продюсер заразился коронавирусной инфекцией, которая протекала очень тяжело. Больше недели он провел в больнице, пугая поклонников фотографиями в инвалидном кресле. СМИ сообщали, что продюсер пошел на поправку и уже восстанавливается дома в Москве.

В среду в соцсети Пригожин опубликовал новое фото, сообщив, что впервые отправился на прогулку.

«Попробую первый раз выйти на прогулку. Будем учиться дышать и ходить одновременно. Спасибо, что живой», — подписал он снимок, сделанный, судя по всему, в больничных коридорах.

Коллеги Иосифа желают ему скорейшего восстановления.

Однако в комментариях пользователи обратили внимание, что менее суток назад он в сторис Instagram показывал кадры из квартиры сына Валерии Арсения Шульгина.

«Так вы же ездили внучку Селин навещать на днях… Или вы не ездили? Как-то картинка мира не сходится», — пишет пользователь под ником horse_in_palto.

Днем ранее в сторис Пригожина действительно появилось видео, на котором запечатлено, как счастливая бабушка Валерия качает на руках крохотную Селин. Девочка заплакала. После этого за кадром слышен голос Пригожина, пошутившего, что гости приехали ночью и разбудили малышку.

Упрек подписчика Пригожина вызвал волну новых комментариев. Одни посмеялись над ситуацией, другие пытались оправдать продюсера.

«Он забыл»; «Это старая информация всплыла! Внучка то еще до болезни родилась и до их поездки!»; «Не читайте, не смотрите, отпишитесь. Чего ядом брызгать»; «Привыкли кривляться, да врать, лишь бы деньжат подзаработать!» — пишут пользователи.

Остальные же решили просто поддержать Пригожина добрым словом, оставляя в комментариях пожелания скорейшего выздоровления.

«Какое счастье дышать самому! Я многое переосмыслила после COVID… Выздоравливайте, Иосиф! Лучики добра Вам из Махачкалы!» — пишет a.s_y.a.

«Здоровья! Скорейшего выздоровления! Вы замечательный человек!» — добавила olgavolynkina.