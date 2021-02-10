Германия продлила локдаун до марта из-за третьей волны коронавируса

Берлин, 10 февраля. Карантинные меры на территории Германии будут действовать до 7 марта. Такое решение принято в ходе совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.

Власти Германии наблюдают снижение роста заболеваемости COVID-19, однако расслабляться еще рано. Меркель считает, что в стране уже наметилась новая волна коронавируса, с которой необходимо бороться.

Однако немецкие власти немного ослабили действующие меры. С 1 марта в стране могут возобновить работу парикмахерские. Дальнейшие решения по ослаблению карантина будут приниматься только при условии, если на протяжении семи дней число новых случаев COVID-19 будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч жителей.

Великобритания ранее ужесточила правила въезда на свою территорию. Все прибывшие в страну должны пройти десятидневный карантин и предоставить тест на COVID-19 c отрицательным результатом.