Профессор МГИМО объяснил стратегию Запада в отношении России

В России должна быть разработана программа действий на любой сценарий западных провокаций, заявил президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Стратегия Запада со стороны англо-саксонского мира и в значительной части Европы последние сто лет неизменна: мы всегда были главным объектом подавления и контроля. Меняются методы, способы, но цель одна: сковывать Россию «петлей Анаконды». Под каждого президента СССР и России отрабатывались конкретные операции. Когда 13 марта 1953 года умер Сталин, был принят меморандум использования смерти Сталина в интересах США. Действуя в линии давления на Россию, Запад постоянно навязывает нам свои планы», — прокомментировал Ивашов.

По мнению профессора МГИМО, российские дипломатика и политика не имеют цельной программы. Ивашов отметил, что Россия не знает, кем хочет быть в мире.

«Мы как акын, что видим, то поем. Реагируем в реактивном режиме на то, что случилось. Но цельной стратегии у нас нет», — отметил Ивашов.

Также Ивашов считает, что Россия должна выработать системный подход к государствам, власти которых ущемляют права русскоязычных граждан. Эксперт в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо активно защищать соотечественников при помощи экономических, политических и дипломатических рычагов.