В Госдуме предложат ввести карты соотечественников для жителей Украины

Карты соотечественников должны ввести для жителей стран СНГ, Украины и Прибалтики, считает депутат Государственной думы Николай Рыжак. Об этом он заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Это актуальный вопрос. Россия сейчас с учетом ее окрепших позиций должна сделать все для своих соотечественников. Мы будем поднимать эти вопросы», — заявил Рыжак.

Вернувшийся с Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Николай Рыжак отметил, что подтверждение полномочий России уже говорит о многом. Россия должна выстраивать государственную общность на просторах Евросоюза, не оглядываясь на то, хотят ли с ней сотрудничать.

«Европа разная. Есть Европа с устоявшимися демократическими государствами, а есть часть государств, которые, как они считают, освободились от нашего ига. Это наиболее оголтелая часть, некультурная, скатывающаяся на навешивание оскорбительных ярлыков в адрес России. Они забывают, что мы сделали все, чтобы из неразвитых аграрных образований получились высокоиндустриальные развитые государства. Я не говорю уже о том, что мы освободили Европу от фашизма. Сейчас мы спасаем мир от смертельной пандемии. И вместо благодарностей нам опять выстраивают бастионы противоборства. Я думаю все же, что большинство депутатов Европарламента настроены на конструктивный диалог», — заявил депутат.

Рыжак прокомментировал мнение, что Россию вернули в состав ПАСЕ, чтобы устроить публичную порку. Депутат отметил, что в этом случае РФ должна вновь покинуть эту площадку и не терпеть оскорблений.

Также Рыжак высказался об аресте 12 каталонских политиков, осужденных за проведение референдума независимости от Испании и необходимости России вмешаться в процесс.

«В ряде стран поднимает голову неонацизм и мы как страна, победившая фашизм, должны поставить вопрос о создании антифашистского фронта, в том числе в странах Прибалтики и других, где люди отбывают наказание по непредъявленным обвинениям в политической деятельности», — считает депутат.

Референдум о независимости, в котором приняли участие 43% населения Каталонии, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. По его результатам каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти местное правительство и распустив парламент Каталонии. После Верховный суд Испании в 2019 году приговорил 12 каталонских политиков к тюремному заключению на сроки от 9 до 13 лет.