Представитель ВОЗ Вуйнович сделала прививку от COVID-19 российской вакциной

Москва, 10 февраля. Мелита Вуйнович привилась российской разработкой от коронавируса. Представитель ВОЗ в РФ сообщила, что чувствует себя хорошо.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России выбрала «Спутник V», чтобы защититься от коронавирусной инфекции. И ее выбор исходил из политики страны, в которой она находится. Ей предложили два препарата, которые утверждены на национальном уровне. Вуйнович напомнила, что делать прививку от коронавируса или нет — личное дело каждого.

Об эффективности российской вакцины «Спутник V» написал уважаемый медицинский журнал Lancet. Ученые смогли доказать безопасность препарата. Уровень эффективности составил 91%.