Ярослав Сумишевский впервые вышел на связь с поклонниками после похорон жены

Москва, 10 февраля. Певец Ярослав Сумишевский решил не отказываться от концертов, запланированных на март, а провести их в честь покойной супруги Натальи Бородкиной.

Автокатастрофа, ставшая причиной гибели Натальи, произошла 29 января под Красноярском. Певец вместе с супругой торопился на концерт. За рулем автомобиля находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу для обгона, после чего машина столкнулась с автоцистерной. Водитель погиб на месте, Сумишевский почти не пострадал, а его жена получила тяжелые травмы. Наталью госпитализировали и затем перевезли в другую больницу на вертолете. Врачи почти неделю боролись за ее жизнь, но 6 февраля ее не стало. Ее похоронили на Химкинском кладбище в минувший понедельник.

До последнего музыкант верил, что врачам удастся спасти его супругу. После похорон Сумишевский впервые вышел на связь с поклонниками, опубликовав в Instagram трогательный пост.

«Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело, такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них», — написал он.

Команда артиста приняла решение не отменять концерт в «Крокус Сити Холле» в Москве. По его словам, решение далось нелегко, но Наталья неоднократно говорила, что зрители тоже являются частью их семьи.

«Наташа всегда мотивировала нас быть сильным, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в «Крокусе» и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль, уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась», — подчеркнул певец.

Сумишевский добавил, что подтверждает весь гастрольный график, заявленный ранее на его сайте.

Бородкина была не только возлюбленной певца, но и его концертным директором. Пара вместе ездила на гастроли и различные мероприятия.