Роспотребнадзор разрешил работу фуд-кортов в Петербурге с 12 февраля

Санкт-Петербург, 10 февраля. Петербургские фуд-корты возобновят свою работу с пятницы при условии 50-процентной заполняемости и соблюдения санитарных норм.

Соответствующий документ подписал губернатор Санкт-Петебурга. Помимо открытия фуд-кортов, снимается еще ряд коронавирусных ограничений.

С 12 февраля разрешается доступ в объекты развлечения и досуга, возобновляют работу аттракционы, расположенные в помещениях. Увеличивается максимально допустимая заполняемость цирков, кинотеатров и театральных залов с 50% до 75%. На спортивные мероприятия смогут быть допущены до 75% зрителей от вместимости арены, но не более 25 тысяч человек.

Ранее коронавирусные ограничения сняли в Саратовской области. Указ подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.