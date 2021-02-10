Профессор МГИМО предложил защищать русских дипломатическими рычагами

Дипломаты должны защищать соотечественников в Прибалтике, используя экономические и дипломатические рычаги, а не опускаться до санкций, заявил президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Весь Запад усиливает санкции в отношении России из-за Навального. Мы делаем что-то подобное? Помогаем русскоязычному населению прибалтийских стран? Согласовываем ли мы с Белоруссией вопросы взаимодействия международных отношений? Ведь Белоруссия имеет торговые отношения с Прибалтикой. Мы устами Марии Захаровой отреагировали на какие-то провокации над русскоязычными людьми и на этом все, ограничились пустыми заявлениями», — заметил Ивашов.

Профессор отметил, что для защиты соотечественников следует действовать не санкциями, а выдвижениями прав русскоязычного населения на обучение на родном языке, признанием автономии, а также активно защищать соотечественников при помощи экономических, политических и дипломатических рычагов.

Также Ивашов считает, что Россия должна определить свою реальную политику и системно подойти к странам Прибалтики, на которые можно повлиять при помощи транспортных и торговых связей. Но системное наступление в защиту русскоязычного населения надо отработать.

Ранее ФАН рассказывал, что в прошлом году грузооборот Латвии упал до рекордной отметки. Местные порты еле-еле приняли 45 миллионов тонн грузов.