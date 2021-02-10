Россия красноречиво ответила на совместные учения ВВС Норвегии и США в Арктике

Вашингтон, 10 февраля. Россия ответила на совместные учения НАТО и США в Арктике собственными любопытными маневрами. Об этом сообщили аналитики издания Forbes.

Два российских бомбардировщика Ту-160 провели длительный 12-часовой полет над Северной Европой в ответ на переброску американских стратегических бомбардировщиков на норвежскую базу для совместных маневров. Самолеты подняли с базы в Энгельсе, после чего они легли на курс к Шпицбергену.

«Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31, вылетевших с авиабазы Рогачево, недолго сопровождала бомбардировщики, когда они с ревом неслись через Карское море к Арктике», — подчеркнули обозреватели Forbes.

Манеры самолетов совпали с учениями норвежской и американской ВВС, которые запланированы на конец февраля. Для участия в них ВВС США направили четыре бомбардировщика B-1 Lancer. МИД РФ выразил протест в связи с их перебазированием. Однако в Осло заявили, что передислокация следует в рамках совместных учений.

«Самолеты В-1, летящие из Норвегии, будут угрожать выходу российского флота в Атлантический океан из портов на севере РФ», — добавили аналитики.

Обозреватели также отметили, что НАТО попытаются заблокировать российские войска в водах у Гренландии, Исландии и Соединенного Королевства, тогда как Москва попробует прорвать этот проход. Так ВМФ РФ провели здесь своих восемь подводных лодок на учениях 2019 года.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что для России не станет неожиданностью ни переброска почти тысячи американских морпехов в Норвегию, ни перебазирование стратегических бомбардировщиков.

Федеральное агентство новостей передает, что американское военное командование намерено разместить в Норвегии стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, будущей целью которых станут Россия и Арктика.