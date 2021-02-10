Конструкторы нашли способ сделать российские АПЛ менее заметными

Северодвинск, 10 февраля. Российские инженеры смогли усовершенствовать технологию установки площадок с оборудованием и конструкцию креплений на фундаменты атомных субмарин.

Специалисты судостроительного предприятия «Севмаш» заменили традиционные выравнивающие подкладки, выполненные из стали, на полимерные композиты. Полимеры в несколько раз эффективнее гасят виброакустические колебания и стоят не так дорого как металл.

«Раньше эта технология в подводном кораблестроении не использовалась из-за отсутствия опыта и нормативной базы», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Полимеры стали лучше по своим звукоизоляционным характеристикам. Чтобы вражеские радары не засекли подлодку, она должна тихо передвигаться под водой. Новые композиты успешно прошли испытания в лаборатории и в отсеках субмарин. Минобороны РФ, Центр технологий судостроения и конструкторские бюро одобрили использование полимеров при строительстве подлодок.

Ранее стало известно, что новые подлодки проекта 677 «Лада» будут оснащаться крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.