Рим, 10 февраля. Российские специалисты активно работают над модернизацией отечественного новейшего истребителя Су-57, заявили итальянские эксперты.

Боевой самолет пятого поколения в скором времени будет оснащен обновленной кабиной, которая доведет уровень автоматизации всех операций до максимального. Грядущее усовершенствование Су-57 отметили журналисты издания из Италии L'Antidiplomatico, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Благодаря тому, что электроника возьмет на себя выполнение большинства операций, пилот сможет полностью сосредоточиться на управлении крылатой машиной, подчеркнули зарубежные аналитики.

«Инновации позволяют российским самолетам оставаться в авангарде», — сказали итальянские эксперты.

Летчик, управляющий Су-57, будет иметь под рукой всю необходимую актуальную информацию об окружающей его обстановке и состоянии систем самолета, благодаря электронной начинке истребителя, обратили внимание журналисты. Кроме того, используемая в крылатой машине бортовая система интеллектуальной поддержки способна помогать пилоту принимать решения в той или иной ситуации, упрощая процесс управления Су-57, добавили эксперты.