Интерпол устроил облаву на грузинских воров в законе в Европе

Рим, 10 февраля. В ходе масштабных спецопераций в Италии и Франции задержаны 46 воров законе. Поймать преступников удалось благодаря информации от МВД Грузии.

Крупномасштабная спецоперация против грузинских воров в законе прошла в Европе. В ходе нее были задержаны 45 человек по подозрению в совершении тяжких преступлений, сообщает «Коммерсант».

Правоохранительные органы Евросоюза и Интерпола устроили облаву на криминальных авторитетов, которые прятались в Польше, Италии, Франции, Греции, Бельгии и Словении. Спецоперация готовилась полгода.

Многие из грузинских авторитетов завели новые семьи и поменяли свои имена и фамилии на итальянские, чтобы избежать правосудия. Более 20 человек были задержаны только в Реджо-нель-Эмилия.

Криминального авторитета по кличке Болгар поймали в Домодедово, сообщал ранее телеканал «360». Его обвиняют в шпионажах и покушениях на убийство.