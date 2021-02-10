Психолог Наумова дала совет родителям непослушных детей

Многие родители задаются вопросом: что делать, если ребенок не ест, не убирает игрушки, не делает уроки? Уговоры не приносят никакого результата, а кричать или превращаться в Цербера — мало кому хочется. Психолог Наталья Наумова в комментарии ФАН дала совет, как заставить ребенка слушаться.

Специалист объяснила, что детям нужно получать от родителей яркую эмоциональную реакцию. Чадо стремится вызвать у родителей реакцию любыми способами.

«Идеально, если родители его эмоционально похвалят. Тогда ребенок будет стараться угодить родителям, сделать то, что родителям нравится для того, чтобы его похвалили и он получил эмоциональную реакцию. Если эту похвалу и эмоциональное одобрение получить очень сложно, тогда ребенок будет действовать от обратного: вести себя как можно хуже, чтобы родители погроме покричали или даже стукнули. Тогда ребенок получает очень яркую эмоцию, хоть и отрицательную», — рассказала Наумова.

Психолог пояснила, что, получив яркую отрицательную эмоцию, ребенок остается подсознательно удовлетворен. Некоторые дети так и говорят: хотя бы мама ко мне небезразлична, раз на меня кричит и бьет меня, рассказала Наумова. Но осознанно дети недовольны такой ситуацией, потому что они хотят, чтобы их любили, а не чтобы их ненавидели и ругали.

«Получается дисбаланс: с одной стороны, ребенку нужна яркая реакция, но, с другой стороны, он может получить только отрицательную. Родители обычно хвалят уставши, а ругают по-честному, искренне и от души. Взрослым нужно осознанно эту концепцию изменить. Мои клиенты, кто сумел перестроиться, хотя это сложно, не за один день удается, они видят качественные изменения в поведении ребенка, особенно в многодетной семье», — подчеркнула психолог.

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